ترامب يوقع قرارًا رئاسيًا بالانسحاب من معاهدة الشراكة عبر المحيط الهادئ

صراحة – واس : وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض اليوم قرارًا رئاسيًا بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية التجارة الحرة المعروفة باسم معاهدة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ .

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن خلال حملته الرئاسية العام الماضي إلى أن بلاده تعتزم الانسحاب من المعاهدة وذلك خلال اليوم الأول من توليه منصبه رئيسا للبلاد .

الجدير بالذكر أن معاهدة الشراكة عبر المحيط الهادئ المعروفة اختصارا بـ(تي بي بي) تضم بلدان بروناي، وشيلي، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وأستراليا، وماليزيا، وبيرو، وفيتنام، واليابان، وكندا، والمكسيك بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى إلغاء التعرفة الجمركية بين الدول الأعضاء .