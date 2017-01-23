14 مركز صحي يحصل على شهادة الإعتماد من “سباهى”

صراحة – نواف العايد : أعلنت الصحة عن حصول (14) مركز للرعاية الصحية الأولية على شهادة الإعتماد من المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية (سباهي) حيث نجحت في تطبيق معايير إعتماد الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية وعددها (23) معيار .

وأبانت الصحة أن هذا الإعتماد يؤكد حرص الصحة على إستثمار كافة الإمكانات المتاحة لتجويد وتحسين خدمات مرافقها الصحية وبما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة والرؤية السعودية 2030 حيث تستهدف لاحقاً وبنهاية هذا العام 2017م الحصول على إعتماد (100) مركز للرعاية الصحية الأولية في مختلف مناطق المملكة مؤكدة أن شهادة الإعتماد ماهي إلاخطوة في رحلة الجودة التي لاتنتهي وأن الهدف ليس الحصول على الشهادة وإنما نشر ثقافه الجودة.

تجدر الإشارة أن معايير الإعتماد للرعاية الصحية الأولية من المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية تشمل القيادة وإدارة الجودة وسلامة المرضى والقوى العاملة وإدارة المعلومات والسجلات الطبية وحقوق المرضى وعائلاتهم والعيادات العامة والإحالة ومشاركة المجتمع وتعزيز الصحة والتوعية الصحية وصحة الأمومة والطفولة والتحصينات والأمراض غير المعدية ورعاية المسنين والأمراض المعدية وصحة الفم والأسنان وخدمات الطوارئ وصحة البيئة وخدمات المختبر وخدمات الأشعة وخدمات الصيدلة وإدارة وسلامة المرفق ومكافحة ومنع العدوى .