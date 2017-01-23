منظمة حقوقية تقاضى ترامب لانتهاكه الدستور الأميركي

صراحة – وكالات : قالت منظمة حقوقية مختصة في مكافحة الفساد الاثنين 23 يناير/ كانون الثاني إنها ستقاضي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتهاكه الدستور الأميركي.

وتتهم منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات” ترامب بأنه مرتبط بإيرادات يتقاضها من دول أجنبية.

وتشير المنظمة إلى أن ترامبينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته “ترامب أورغانايزيشن”.

وتؤكد المنظمة المذكورة أن ترامب لا يزال يتقاضى أموالا ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وصفقات في الخارج، لا سيما من الفيليبين والصين والهند وأندونيسيا.

يذكر أن الدستور الأمريكي ينص على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل، بدون موافقة الكونغرس، هدية أو رسوما أو وظيفة من دولة أجنبية.