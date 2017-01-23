النفط يتراجع بفعل انتعاش الإنتاج الأمريكي

صراحة – وكالات : تراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة يوم الاثنين بفعل مؤشرات على انتعاش قوي في الإنتاج الأمريكي مما ألقى بظلاله على أنباء أن المنتجين من أوبك وخارجها يتجهون صوب تحقيق أهداف خفض الإنتاج.

كان وزراء يمثلون أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارج أوبك قالوا خلال اجتماع في فيينا يوم الأحد إنهم خفضوا الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا من نحو 1.8 مليون برميل يوميا اتفقوا على حجبها عن السوق بداية من أول يناير كانون الثاني.

وقال فيليب فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب للسمسرة في شيكاجو “رغم تصريحات مطلع الأسبوع خلال اجتماع مراقبة الامتثال بأن إنتاج أوبك والدول غير الأعضاء قد تراجع أسرع من الجدول الزمني فإن الزيادة الحادة في منصات الحفر الأمريكية والحديث عن زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي ينالان من حالة التفاؤل على ما يبدو.”

وزاد عدد منصات الحفر الأمريكية بأكبر قدر في نحو أربع سنوات الأسبوع الماضي حسبما أفادت بيانات من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة وسط تعافي أنشطة الحفر للشهر الثامن على التوالي.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت على انخفاض 26 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عند 55.23 دولار للبرميل. وأغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 52.75 دولار للبرميل بانخفاض 0.9 بالمئة أو 47 سنتا.

وقلصت الأسعار خسائرها بعد أن قال وزير النفط العراقي إن من السابق لأوانه قول ما إذا كان ينبغي تمديد اتفاق خفض الإنتاج وإنه يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 60 و65 دولارا للبرميل.