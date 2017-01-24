دي ميستورا يعلن استئناف مفاوضات أستانا بين أطراف الأزمة السورية

صراحة – وكالات : أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني، استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وقال دي ميستورا في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش أعمال الاجتماع: “تم استئناف اللقاءات، والعمل يستمر، ونحن، كالعادة، متفائلون”.

هذا ومن المخطط أن يواصل ممثلون عن الحكومة السورية والفصائل المسلحة المعارضة العملية التفاوضية، بوساطة وفود روسيا وتركيا وإيران، وكذلك ستيفان دي ميستورا، الذي يترأس الوفد الأممي، لبحث آليات تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية المعمول به حاليا في سوريا والذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.