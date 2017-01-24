تعليم الطائف يحذر نوع فايروس شمعون 2 وفايروس الفدية

صراحة – الطائف : حذرت إدارة تقنية المعلومات بتعليم الطائف من الهجمات المختلفة من نوع فايروس شمعون 2 وفايروس الفدية “Ransomware” التى تعرضت لها عدد من الجهات.

واوصت الإدارة، عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر، جميع الجهات برفع مستوى الحيطة الحذر، كما قدمت 8 حلول لتجنب هذه الانواع من الفيروسات وتقليل اضرارها وهى :

1- التحقق من وجود نسخ احتياطية حديثة والملفات المهمة ، ولا ينصح بأخذ نسخ احتياطية على نفس الجهاز او في (Shared Drive)

2- عدم فتح الروابط أو مرفقات البريد الإلكتروني المشبوهة أو من اشخاص مجهولين وعدم تصفح مواقع مشبوهة أو ليست ذات صلة بالعمل.

3- تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات ، التأكد من تحديث متصفح الانترنت أو برامج مايكروسوفت اوفيس برنامج قارئ أدوبي (Adobe) على وجه الخصوص.

4- استخدام برامج مكافحة الفيروسات والتأكد من تحديثها ، ومتابعة التدقيق في سجلات برامج مكافحة الفيروسات لكشف علامات الاصابة ببرامج خبيثة.

5- السيطرة على انتشار البرامج الخبيثة في شبكة الجهة من خلال التالي: · عزل الأجهزة المشتبه بإصابتها عن الشبكة.

6- الحد من عدد الموظفين الذين يتمتعون بحسابات لديهم صلاحيات إدارة الانظمة (Administration privileges) على شبكات وأنظمة والتطبيقات.

7- التأكيد ع المختصين بعدم استخدام حسابات إدارة الأنظمةAdministration Accountsلقراءة البريد الإلكتروني والاطلاع المرفقات وتصفح الانترنت.

8- الوعى بعدم فتح الروابط او مرفقات البريد المشبوهة وعدم تصفحها ، وكذلك عدم تحميل ملفات من مواقع انترنت غير معروفة وموثوقة للمستخدم.