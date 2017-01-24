دوريات المجاهدين في جازان تحبط عددًا من عمليات التهريب

صراحة-جيزان:أحبطت دوريات المجاهدين في جازان خلال الفترة من 1 ربيع الأول إلى 21 ربيع الآخر الجاري تهريب 8566 ذخيرة حية وخمس قطع سلاح، والقبض على 1330 شخصًا من مختلف الجنسيات حاولوا التسلل لأراضي المملكة، و 115 مهربًا في قضايا مختلفة، إلى جانب ضبط 180 سيارة استخدمت في محاولات التهريب.

كما أحبطت تهريب 46.838 حزمة قات و 60 بلاطة حشيش و 28 حبة كبتاجون و 11.910 لترات من المسكر, وضبط 61 قضية اشتباه, والقبض على 762 مخالفًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بالمنطقة خالد عبدالله بن قزيز، أن المهربين يتبعون خططاً واستراتيجيات نوعية في كل عملية لتجاوز نقاط التفتيش الأمنية ودوريات المجاهدين، إلا أن تلك المحاولات تفشل في ظل الجهود الكبيرة لرجال الأمن.

وأكد مواصلة دوريات فرع المجاهدين بجازان في جميع قطاعاته للتصدي لأي عمليات تهريب إلى داخل محافظات المنطقة أو باقي مناطق المملكة.