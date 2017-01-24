جامعة الملك سعود تنفذ واجهة جديدة للتسوق والترفيه بالرياض

صراحة-الرياض:بدأت جامعة الملك سعود في تنفيذ أعمال مشروع تطوير واجهة وادي الرياض “الذراع الاستثماري لها” بالتعاون مع شركة محلية متخصصة في بناء وتشغيل المراكز التجارية بنظام ،(BOT), وذلك في مدينة الرياض على تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد.

ويعد المشروع الذي سينتهي العمل منه عام 2018م, واجهة رئيسةً للتسوق والترفيه لسكان مدينة الرياض وزوارها، حيث يحتوي على مناطق مفتوحة صمّمت بطراز هندسي فريد من نوعه، تتخللها مساحات خضراء خلابة، وممشى بطول 900 م تقريبًا .

ويقع المشروع على مساحة (121.440) م2، منها مساحة تأجيرية تقدر بـ (63.538) م2، ويتكوّن من مبنى خرساني له واجهات زجاجية على طابقين تحتوي على 128 محلًا تجاريًا، ومواقف للسيارات تتسع لـ 1487 سيارة .