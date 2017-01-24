27 متدرباً على حلقة الإنقاذ في الآبار الارتوازية بجازان

صراحة-جيزان:اختتمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان أمس, الدورة التدريبية التي نظمتها في مجال ” استخدام حلقة الإنقاذ في الآبار الارتوازية ” بمشاركة ٢٧ فرداً من أفراد الدفاع المدني بالمنطقة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير العقيد علي وهاس, أن الدورة شملت شرحاً نظرياً لمراحل ابتكار الحلقة وتطويرها والتجارب التي نفذت عليها والملحقات التابعة لها من كاميرا الآبار الارتوازية وحبال الإنقاذ ومواسير بلاستيكية وطريقة تركيبها, مشيراً إلى أنه تم تنفيذ تدريب عملي على بئر ارتوازية باستخدام دمية تحاكي الواقع, وتم إجراء عدد من عمليات الانتشال للدمية من داخل البئر .

وأثنى مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي العمري, على عملية حلقة الإنقاذ في الآبار الارتوازية, مؤكداً أهمية الدورة لمواجهة حوادث الآبار المحتمل حدوثها, ومبيناً أن البرامج التدريبية تأتي من منطلق مهمة الدفاع المدني في القيام بالإجراءات اللازمة التي تكفل الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة .