جمرك الرقعي ينجح في إحباط محاولتين لتهريب شخص ومبالغ مالية

صراحة-الرياض:نجح جمرك الرقعي في إحباط محاولتين لتهريب شخص ممنوع من السفر في دولة الكويت بالإضافة إلى محاولة تهريب مبالغ مالية بلغ مقدراها (200.000) مائتان ألف ريال وذلك في عمليتين منفصلتين.



أوضح ذلك مدير عام جمرك الرقعي الأستاذ رحيم الحافي وقال: في المحاولة الأولى عند قدوم إحدى الشاحنات بقصد العبور إلى إحدى الدول العربية ” ترانزيت ” وبإنهاء إجراءاتها الجمركية اشتبه المراقب الجمركي بشخص يتجول بساحة الانتظار وبإيقافه أفاد أنه قدم من دولة الكويت مع قائد الشاحنة القادمة بقصد العبور بعد أن تم إخفاءه بسرير السائق داخل كبينة الشاحنة وبعد الاطلاع على بياناته تبين أنه ممنوع من السفر في دولة الكويت وحاول الخروج بطريقة غير مشروعة. أما المحاولة الثانية بين مدير عام جمرك الرقعي أنه تم إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي بعد قدوم مسافر بقصد المغادرة سيراً على الأقدام وبإنهاء إجراءاته الجمركية عثر بحوزته على مبلغ مالي مقداره (200.000) ريال مخبأ داخل الملابس التي يرتديها ولم يتم الإفصاح عنه وبموجب المادة “14” من نظام مكافحة غسل الأموال يجب على كل مسافر سواء كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة العربية السعودية ويحمل مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن (60.000) ريال الإفصاح عنها بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك.