رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بفرنسا

صراحة-الرياض:استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, في مكتبه اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بجمهورية فرنسا جان مارك أيرولت، والوفد المرافق له.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بوزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي, مقدماً نبذة عن مهام المدينة ودورها في دعم وإجراء البحوث العلمية، ومنوهاً بما تقدمه المدينة من مبادرات ومشروعات تقنية تهدف في مجملها إلى تعظيم المحتوى المحلي التقني بالمملكة.

وأكد سموه أن المدينة تسعى من خلال المبادرات التي أطلقتها إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع الاستثمارات وتشجيع رياضة الأعمال التقنية بالمملكة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية لتنمية روح المبادرة والابتكار في المجال التقني لدى الشباب السعودي وابتكار تقنيات واعدة تسهم في زيادة الإنتاجية .

كما استعرض سموه, التعاون القائم مع عدد من المؤسسات العلمية الفرنسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك منها المركز الوطني للأبحاث العلمية (CNRS)، والمركز الوطني لدراسات الفضاء (CNES)، ومؤسسة الإنشاءات البحرية (DCNS)، إضافة إلى التعاون المشترك بين شركة تقنية وعددٍ من الشركات الفرنسية .

وأشاد وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بجمهورية فرنسا من جهته, بالعلاقات السعودية الفرنسية، مبدياً ارتياحه للتعاون القائم بين الجانبين واستعداد الحكومة الفرنسية لتعميق هذا التعاون بما يصب في مصلحة الجانبين ويعمق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين المملكة وجمهورية فرنسا .