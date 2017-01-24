اتفاقية تعاون بين جامعة نجران والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة

صراحة-نجران:وقعت جامعة نجران مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة أمس، اتفاقية تعاون لتقديم عددٍ من البرامج التدريبية، بحضور مدير الجامعة الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن, ورئيس الغرفة محيميد بن صالح آل شرمة، وذلك بمقر الجامعة .

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير بن حسن العمري، أن الاتفاقية تتضمن تعليم وتدريس وتدريب للقطاع الخاص من الجنسين، وتقديم دبلومات في الحاسب الآلي والتسويق والسكرتارية، كما سيتم تقديم دورات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، والتطوير والإدارة إلى جانب الاستشارات والدراسات العلمية والهندسية .

وبيّن العمري أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رسالة الجامعة وامتدادًا لشراكتها مع المجتمع والإدارات الحكومية، وذلك حرصاً منها على زيادة المعرفة وتنمية المهارات التي تخدم الوطن في المقام الأول وتمكن الفرد من اكتساب وتنمية مهارات جديدة تفتح آفاق أخرى من الفرص الوظيفية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية المبرمة سيتم العمل بها لمدة ثلاث سنوات بين الطرفين وستقدم برامج متنوعة تزيد من الكفاءة لدى المستفيدين منها.