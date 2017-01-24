جامعة الملك خالد تعلن بدء القبول في الدبلومات التطبيقية

صراحة-أبها:أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد، بدء القبول في الدبلومات التطبيقية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438/1437هـ للطلاب فقط.

وأوضحت العمادة في بيان صحفي اليوم ، أن القبول سيكون في تخصصات البرمجة التطبيقية، والإدارة المكتبية ، إضافة إلى تخصص برمجة أنظمة المعلومات، مشيرة إلى أن خريجي هذه الدبلومات سيحصلون على شهادات معتمدة ومصنفة من وزارة الخدمة المدنية.

وأشار بيان العمادة إلى أن التسجيل يبدأ بتسديد رسوم القبول في أحد البنوك المحلية، ثم زيارة مقر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في حي لعصان بأبها ( كلية المعلمين سابقاً ) مبني رقم (2) لتعبئة استمارة التسجيل، وإحضار صورة من بطاقة الأحوال وشهادة الثانوية العامة .