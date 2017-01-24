أسعار النفط ترتفع بفضل هبوط الدولار وخفض الإنتاج

صراحة-وكالات:ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع انتعاش السوق بفضل هبوط الدولار الأمريكي وتخفيضات الإنتاج المعلنة من قبل أوبك ومنتجين آخرين، لكن نمو أنشطة الحفر بالولايات المتحدة سيحد على الأرجح من مكاسب النفط.

وبحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا أو ما يعادل 0.7 في المئة إلى 55.61 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 37 سنتا إلى 53.12 دولار للبرميل.

وقبع الدولار قرب أدنى مستوياته في سبعة أسابيع تحت ضغط مخاوف من تأثير سياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزراء يمثلون الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها خلال اجتماع في فيينا يوم الأحد إنه جرى تقليص الإنتاج بالفعل بواقع 1.5 مليون برميل من أصل نحو 1.8 مليون برميل يوميا اتفق عليها المنتجون.

وقالت برنشتاين للطاقة إن مخزونات النفط العالمية انخفضت 24 مليون برميل إلى 5.7 مليار برميل في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع السابق. لكن هذه الكميات تمثل 60 يوما فقط من استهلاك النفط العالمي.

وقال وزير النفط العراقي يوم الاثنين إن معظم شركات النفط الكبرى العاملة بالبلاد تشارك في تخفيضات إنتاج الخام الذي تم التوافق عليه في إطار اتفاق أوبك.

وتعوض زيادة في إنتاج الخام الأمريكي تخفيضات إنتاج النفط من قبل منتجين رئيسيين.

وأظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة أن شركات النفط الأمريكية أضافت حفارات لإنتاج الخام بأكبر وتيرة في نحو أربعة أعوام لتواصل بذلك موجة صعود في أنشطة الحفر مستمرة منذ ثمانية أشهر