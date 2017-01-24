معالي الرئيس العام يستقبل وفد “حركة ختم النبوة العالمية”

صراحة -الرياض:استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه وفد “حركة ختم النبوة العالمية” المكون من رئيس الحركة الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد عناية الله, وعضو برلمان إقليم بنجاب فضيلة الشيخ محمد الباسي جنبوتي ورئيس شعبة حركة ختم النبوة فضيلة الشيخ شعيب بن إسماعيل .

وأشاد معالي الرئيس العام في مستهل اللقاء بدور “حركة ختم النبوة العالمية”, في خدمة الإسلام والمسلمين, منوها بدور حكومة المملكة في دعم كل ما من شأنه خدمة دين الله الحنيف .

ولفت معاليه إلى ضرورة النظر للتنسيق والتعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والحركة في سبيل تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين وفق توجيهات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ, من خلال الرؤية الثاقبة والمنهجية الصحيحة والرسالة السامية والأهداف النبيلة .

من جهته عبر رئيس الوفد الشيخ الدكتور سعيد عناية الله عن شكره وتقديره للمملكة حكومة وشعباً على الجهود المبذولة والخدمات المميزة وغير المسبوقة المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين, التي مكنتهم بعد عون الله وتوفيقه من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة, مبدياً رغبة الحركة في ترسيخ التعاون ومد جسور التواصل مع رئاسة شؤون الحرمين .

وفي نهاية اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية .

يذكر أن حركة ختم النبوة تنشط بالدعوة للدين الإسلامي ومن أهم أهدافها بيان الحقائق المخالفة لتعاليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .