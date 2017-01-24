رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي

صراحة-الرياض:استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس اليوم ، سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي المعين لدى المملكة ميكيلي تشيرفوني.

وفي مستهل الاستقبال هنأ معالي رئيس مجلس الشورى السفير ميكيلي تشيرفوني بمناسبة تعيينه سفيراً لمندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة متمنياً له التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تنمية وتطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي لاسيما على الصعيد البرلماني .

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي وتبادل الزيارات وعقد اللقاءات المشتركة بينهما بما يسهم في توسيع علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى مجالات أرحب.

حضر اللقاء معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري .