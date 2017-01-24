الشؤون الإسلامية بعسير تنفذ 60 منشطاً دعوياً في الحد الجنوبي

صراحة-أبها:يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، تقديم العديد من المناشط الدعوية التي بدأ في تنفيذها مطلع الأسبوع الجاري، وتستهدف الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، في كل من عسير وجازان ونجران.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في عسير عبدالله الحكمي, أن الخطة شملت تنفيذ 60 منشطاً دعوياً، يقدمها عددٌ من الدعاة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث تنوعت المناشط بين الدروس في المساجد العامة والخطب والمحاضرات والندوات في مواقع المرابطين على الحدود ، وكذلك المساجد الحدودية .

وأبان الحكمي أن الدروس ركزت على التحذير من خطر الأفكار المتطرفة، مؤكداً أهمية مواصلة رفع الروح المعنوية لدى المرابطين، والوقوف إلى صفهم، وتذكيرهم بفضل الرباط في سبيل الله والدفاع عن المقدسات الإسلامية والأوطان من التعدي .