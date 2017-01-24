بلدية غرب الدمام تنفذ مبادرة لنشر ثقافة النظافة وعدم العبث بالأماكن العامة

صراحة – فيصل القحطاني : نفذت بلدية غرب الدمام مبادرة بهدف نشر ثقافة النظافة وعدم العبث بالحدائق والأماكن العامة وسلوك المحافظة عليها ، والتعرف على الطرق المتبعة في زراعة الإزهار والشجيرات فيها .

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فارس بن محمد العريج, أن عدد الطلاب الذين شاركوا مع إدارة الزراعة والتحسين والتجميل ببلدية غرب الدمام بلغ 120 طالبًا, مبيناً أنه تم إعداد برنامج نظري وعملي لكيفية زراعة الشجرة, حيث قام خلالها الطلاب بزراعة الأزهار والشجيرات في الحدائق والساحات العامة, كما قاموا كذلك بزيارة لمشتل غرب الدمام الجديد، واستمعوا لشرح مفصل عن أنواع الأشجار والورود المختلفة المستخدمة في أعمال الزراعة, ومراحل نموها وكيفية زراعتها على الطبيعة .