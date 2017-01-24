الهيئة الملكية بالجبيل تطلق خدمتي “باشر” و”كاشف” لتحقيق السلامة المرورية

صراحة – فيصل القحطاني : أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل اليوم نظامي “باشر” و”كاشف” في مدينة الجبيل الصناعية بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات وشركة عِلم, وذلك في إطار سعي الهيئة الملكية بالجبيل لتحقيق السلامة المرورية وإيجاد مجتمع خالي من المخالفات المرورية داخل المدينة.

وجرى توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي, ونائب الرئيس للمنتجات الالكترونية في شركة عِلم محمد العمير.

فيما ستطلق الهيئة خدمتين عبر رجال الأمن الصناعي في الميدان, من رصد وضبط المخالفات المروية من خلال الأجهزة المحمولة المزودة بتطبيق نظام باشر, إضافة إلى كاميرات المراقبة المربوطة بمركز التحكم بمدينة الجبيل الصناعية, حيث يتم رصد المخالفات المرورية في جميع الطرق المزودة بهذا النظام في المدينة وإدخالها ثم اعتمادها عبر نظام باشر الذي يقوم بدوره بإرسال رسالة نصية لمالك المركبة لإشعاره بالمخالفة ونوعها.