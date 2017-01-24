ضبط 100 مخالف لنظام العمل والإقامة بمنطقة الجوف

صراحة – محمد المحسن : نفذت شرطة منطقة الجوف خلال الأسبوع حملة أمنية لمخالفي نظام العمل والإقامة ” عرين 2 ” متمثلة في إدارة الضبط الإداري وإدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة الضبط الميداني وقوة المهمات والواجبات الخاصة وقيادة حرس الحدود ومندوبي مكتب العمل وفرع الزراعة بمنطقة الجوف وذلك بمشاريع بسيطا الزراعية .

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس أن الحملة أسفرت عن ضبط ما يقارب مائة مخالف لنظام العمل والإقامة ، مهيبا بالمواطنين والمقيمين بعدم إيواء أو التستر على مخالفي نظامي الإقامة والعمل لما يقتضيه ذلك من عقوبات ستطبق على جميع الأطراف سواء المخالف أو المشغل أو المتستر، لخطورة ذلك وانعكاساته السلبية على الأمن والمجتمع .