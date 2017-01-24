أمير عسير يوجه بترميم قصر المفتاحة الأثري وتسليمه لمستثمر متخصص

صراحة – فيصل القحطاني : وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية ، بنقل ملكية القصر الأثري القائم في قرية المفتاحة وسط مدينة أبها، من أمانة المنطقة إلى مجلس التنمية السياحية ، وذلك للعمل على تسليمه لأحد المستثمرين المتخصصين لترميمه وتأهيله .

ويعد القصر التراثي الذي يتكون من طابقين، وتبلغ مساحته 200 متر مربع، من أهم القصور الأثرية التي لا تزال قائمة وسط مدينة أبها، ويتجاوز تاريخ إنشائه أكثر من 100 عام، حيث يحتل موقعاً استراتيجياً وسط القرية ويرمز إلى نظام البناء القديم الذي تشتهر به منطقة عسير المكون من (الطين والرقف)، المزينة بألوان القط العسيري .

مما يذكر أن المقومات التراثية الفريدة لمدينة أبها، كانت من أبرز الأسباب التي منحت المدينة لقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م ، وذلك بعد منافسة عدد من المدن السياحية على مستوى الوطن العربي .