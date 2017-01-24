الاتصالات السعودية تستحوذ على كامل حصتها في “سيلكو”

صراحة – خالد الحسين : سجلت شركة الاتصالات السعودية STC مع مطلع العام الحالي 2017 خطوة استثمارية كبيرة وهامة، تؤكد من خلالها توسعها المدروس على مختلف الأصعدة، وجاء إكمال الاستحواذ على ملكية الحصص المتبقية في شركة سيل المتقدمة المحدودة “سيلكو ” والذي اعلنته رسميا الأسبوع الماضي، لتصبح مملوكة بالكامل (100%) من قبل مجموعة الاتصالات السعودية، لتبرهن على اهتمام الشركة بالخدمات التسويقية والبيعية، حيث تعد “سيلكو” ومنذ العام 2008 بمثابة الساعد الأيمن والموزع المهم لخدمات STC في المملكة وكذلك لفيفا البحرين، وذلك لنشر خدمات الشركتين على أوسع نطاق وبخبرات حديثة تجعل الخدمات متاحة في مواقع مستهدفة وهامة، وتسهم في تحقيق الحضور البيعي، والقرب من مختلف فئات العملاء في مواقع متنوعة، مثل المراكز والشوارع التجارية، ومنافذ السفر وغيرها من المواقع العامة، كما أنها تعمل في هذا النشاط في دولة سلطنة عمان (منذ عام 2011(.

وتعد شركة “سيلكو” من أكبر شركات التوزيع في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة ويعمل لديها اكثر من 5000 موظف، وتشغل اكثر 320 محل تجاري لشركة الاتصالات السعودية، واستطاعت وفق استراتيجيتها التشغيلية من امتلاك قنوات بيع مبتكرة، وعبر فرق عمل محترفة، وتعمل على مدار الساعة لتكون “سيلكو” القيمة الأفضل كشريك في قنوات البيع بالتجزئة والتوزيع في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبيع خدمات قطاع الاعمال، وأن تخلق قيمة مضافة لعملائها وشركائها على حد سواء في المملكة العربية السعودية أو على مستوى المنطقة.

واستطاعت أن تتوسع بأعمالها ، لتصبح أكبر موزع خدمات ومنتجات لشركات أخرى كبيرة، ومن أهمها، سامسونج وفيرجن وهواوي، وغيرها من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتميز الشركة بشبكتها التي تغطي أكثر من 45000 نقطة بيع في جميع أنحاء المملكة والمنطقة.