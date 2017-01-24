“أمانة الرياض” توضح ملابسات فيديو الأغنام النافقة



صراحة – نواف العايد : أوضحت أمانة منطقة الرياض ملابسات الفيديو المتداول والذي قام فيه أحد المواطنين بتصوير شخص يقوم بسحب أغنام نافقة واتهامه أنه يقوم بنقلها إلى أحد المطابخ وذلك بجوار معبر الجمال الواقع على طريق الرياض سدير القصيم وتصوير مركبته، حيث تم التأكد والتحري عن المركبة واسم المطبخ وأنه لا صحة لما ذكر بأن المطبخ يستخدم الاغنام النافقة.

وبينت أمانة منطقة الرياض أنه وفقا لما جاء في الفيديو المتداول فقد تم البحث والتحري عن المعلومات الواردة ومنها رقم السيارة بتعاون من إدارة مرور منطقة الرياض وتم الشخوص على موقع المطبخ والتحقيق من مقطع الفيديو حيث كشفت التحقيقات أن المطبخ لديه حوش للأغنام قريب من مخرج الجمال على طريق الرياض سدير القصيم السريع ولكونها نافقة فقد تم ربطها وسحبها بالسيارة لرميها في ذلك الموقع ، و جرى التأكد بان المطبخ نظامي ويقوم بذبح الأغنام بشكل يومي بالمسلخ النظامي التابع لامانة منطقة الرياض.

والأمانة تأمل من الجميع مشكورين التبليغ عن اي مخالفات على رقم مركز أمانة منطقة الرياض 940 كي يقوم المختصين بمباشرتها .