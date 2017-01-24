أمانة جدة تمنع إستخدام الاكياس والأوعية البلاستيكية لحفظ المواد الغذائية

صراحة – محمد المحسن : ضمن جهود أمانة محافظة جدة لحفظ أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة ، وجه معالي أ.د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة بإغلاق المحلات التجارية الغير ملتزمة بسلامة تعبئة وتغليف المواد الغذائية.

وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية م. ناصر المتعب بأنه تم التعميم على جميع المحلات التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أواني ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة وتشمل المخابز اليدوية والنصف آلية التي ليس لديها “سيور” لتبريد الخبز وأفران التميز والمطاعم والفوالين بضرورة وقف استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية المستخدمة لحفظ المواد الغذائية الساخنة كالخبز والأرز والدجاج والفول واستبدالها بالأكياس الورقية أو أوعية القصدير أو الأوعية المخصصة لتعبئة الأغذية الساخنة بشرط أن تكون معتمدة ومطابقة للمواصفات القياسية لمواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية ، والتأكيد على المخابز بعدم تعبئة الخبز بالأكياس البلاستيكية وهو ساخن.

مضيفاَ بأن المهلة لتصحيح هذه الملاحظات نظاماً تنتهي بتاريخ 1/6/1438هـ