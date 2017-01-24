“التجارة”: مركز بلاغات المستهلك يتلقى أكثر من 800 ألف مكالمة خلال 2016

صراحة – نواف العايد : تلقت وزارة التجارة والاستثمار عبر مركز بلاغات المستهلك 884,678 مكالمة خلال العام 2016م باشرتالوزارة العمل على متابعتها وإغلاقها والرد بخصوص البلاغات والشكاوى المتعلقة بجهات أخرى لإحالتهاللجهات ذات الاختصاص .

ووفقاً للإحصائية السنوية للمركز فقد بلغ عدد البلاغات 323,275 بلاغاً من إجمالي تلك المكالمات تلقتهاالوزارة عبر هاتف المركز 1900، وتطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومواقعالتواصل الاجتماعي، وبذلك تشكل البلاغات ما نسبته 36 في المائة من المكالمات.

وتركزت أغلب شكاوى المستهلكين في مخالفات عدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار والصيانة،وعدم الالتزام بشروط الضمان، ومخالفات الاسترجاع والاستبدال، وعدم وجود بطاقة سعر على المنتج،بالإضافة إلى عدم صحة الإعلانات الترويجية، ووجود العيوب التصنيعية في المنتجات، واختلاف سعر الرفعن الكاشير، والمغالاة في أسعار المواد التموينية والسلع الكمالية.

وسجلت بلاغات مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري أعلى المعدلات بـ 165,623 بلاغ ، وبلاغات الوكالاتالتجارية بـ 110,492 بلاغ ،في حين بلغت بلاغات مكاتب الخدمات العامة والعقار 44.635 بلاغ، وبلاغاتالتستر التجاري 2,525 بلاغاً. واستقبلت الوزارة أعلى البلاغات من منطقة الرياض ،تلتها منطقة مكة المكرمة،ومنطقة عسير ، ثم المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم .

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمتابعة شكاوى المستهلكين وتحليلها بشكل مستمر ودؤوب لمعرفة أهمالمعوقات التي تواجه المستهلك ، ووضع حلول لها ، إلى جانب رصد التغيرات في أنماط البلاغات لمعرفة مدىتأثير التوعية والسياسات العامة المتخذة لحماية المستهلكين.

الجدير بالذكر أن مركز بلاغات المستهلك يختص في خدمة استقبال البلاغات عن المخالفات ومتابعتها آلياً لحينإغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، حيث يتم استخدام الأجهزة الذكية التي تساهم في سرعةسير وإنجاز العمل.

وحرصاً من وزارة التجارة والاستثمار على تسهيل وتيسير تعاملات المستهلكين تدعو الوزارة للإبلاغ عنالشكاوى عبر تطبيق “بلاغ تجاري“، والذي يمكن المستهلك من تقديم البلاغات عن المخالفات التجارية باستخدامهاتفه الذكي، مع إمكانية ارفاق صور و موقع المخالفة بشكل مباشر وسهل، كما يمكن من خلال التطبيقاستعراض استدعاءات السلع والاطلاع على الحملات التي تطلقها الوزارة بما فيها الأخبار الخاصة بالمستهلك،حيث يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار حرصها واهتمامها الدائم والمستمر بالنظر في جميع البلاغات الواردة والعملعلى معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في زمن قياسي، مبينة في الوقت نفسه عزمها مضاعفة الجهود فيسبيل توفير بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة.