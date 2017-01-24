أكثر من 14 ألف اصابة بالحوادث المرورية استقبلتها مستشفيات القصيم العام الماضي

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة الطوارئ والأزمات ، بأن عدد الإصابات التي سجلتها مستشفيات المنطقة نتيجة للحوادث المرورية بلغ 14343 مصاب ، وذلك خلال العام الماضي 2016م .

وأكد مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة القصيم الدكتور ابراهيم الثويني ، بأن مستشفيات المنطقة ، لديها جاهزية كاملة لإستقبال أي حالات طارئة ، من خلال تفعيل بروتوكول الطوارئ والأزمات والمعتمد في جميع المستشفيات ، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات بالمديرية ، مضيفاً عدد التجارب الفرضية التي نفذها الشؤون الصحية بالمواقع الصحية 54 تجربة فرضية ، وعدد البلاغات المستقبلة من قبل العمليات 360 بلاغاً وعدد حالات انقاذ الحياة بالحوادث 223 حالة ، وحالات انقاذ حياة بين مستشفيات المنطقة ،( غير الحوادث المرورية ) 427 اصابة ، وبلغ عدد الحالات المنقولة من قبل النقل الإسعافي بالمنطقة 6994 حالة .