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24 يناير, 2017   1495

أكثر من 14 ألف اصابة بالحوادث المرورية استقبلتها مستشفيات القصيم العام الماضي

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صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة الطوارئ والأزمات ، بأن  عدد الإصابات التي سجلتها مستشفيات المنطقة نتيجة للحوادث المرورية بلغ 14343 مصاب ، وذلك خلال العام الماضي 2016م .
وأكد مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة القصيم الدكتور ابراهيم الثويني ، بأن مستشفيات المنطقة ، لديها جاهزية كاملة لإستقبال أي حالات طارئة ، من خلال تفعيل بروتوكول الطوارئ والأزمات والمعتمد في جميع المستشفيات ، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات بالمديرية ، مضيفاً عدد التجارب الفرضية التي نفذها الشؤون الصحية بالمواقع الصحية 54 تجربة فرضية ، وعدد البلاغات المستقبلة من قبل العمليات 360 بلاغاً وعدد حالات انقاذ الحياة بالحوادث 223 حالة ، وحالات انقاذ حياة بين مستشفيات المنطقة ،( غير الحوادث المرورية ) 427 اصابة ، وبلغ عدد الحالات المنقولة من قبل النقل الإسعافي بالمنطقة 6994 حالة .

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