مهرجان الصحراء الدولي العاشر ينطلق بأكثر من ١٦ فعالية الخميس القادم

صراحة – خالد الحسين : تحت رعاية أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ينطلق مهرجان الصحراء الدولي بنسخته العاشرة بالسوق الشعبي بمنتزة المغواة الترفيهي، بأكثر من ١٦ فعالية متنوعة تحكي حياة البادية في السابق لوقتنا الحاضر، يوم الخميس القادم الموافق ٢٨-٠٤-١٤٣٨هـ ويستمر حتى يوم السبت الموافق ٠٧-٠٥-١٤٣٨هـ، والذي تنظمة إمارة منطقة حائل وفرع هيئة السياحة والتراث الوطني ومجلس التنمية السياحة بمنطقة حائل وأمانة حائل وجامعة حائل ووزارة الثقافة والإعلام، وبدعم الغرفة التجارية الصناعية بحائل والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، بمشاركة عدة جهات حكومية، وبرعاية إعلامية من صحيفة الشرق الأوسط وصحيفة الرياضية وصحيفة الاقتصادية، ورعاة الضيافة رؤوم إن وجبله للشقق الفندقية.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن المهرجانات الصحراوية بفعالياتها المختلفة والنابعة من بيئتنا الصحراوية عامل مساعد نحو تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية فاعلة تخلق فرص العمل لفئات اجتماعية مختلفة وتبرز تراث المناطق بالإضافة إلى أنها مظلة لفعاليات ترفيهية تجذب الزوار من مختلف مناطق المملكة ومن دول الخليج وقال سموه في تصريح صحفي بمناسبة مهرجان الصحراء الدولي المقام في منتزه المغواه الترفيهي للاحتفالات بمدينة حائل إن الاستعدادات هيأت من أجل إنجاح المهرجان منوها بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومشيدا سموه بجهود مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وكافة أعضاءه وعلى رأس ذلك أمانة المنطقة والغرفة التجارية الصناعية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومايوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من حرص ومتابعة لإنجاح فعاليات المهرجان منذ نسخه الأولى وحتى الآن معربا سموه عن شكره لكل من أسهم في إنجاح الفعاليات وبتكامل التنظيم من الجهات الخدمية والأمنية والإعلامية مرحبا سموه بالجميع وداعيا الله بأن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه الوفي وأن يستمتع الجميع بأجواء حائل ومواقعها البرية والصحراوية الجاذبة بإذن الله.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل عن ترحيبه بزوار المنطقة وعشاق وهواة الفعاليات الصحراوية خلال إقامة مهرجان الصحراء الدولي لهذا العام وقال سموه في تصريح صحفي إن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مكن من إطلاق مبادرات سياحية نوعية مثل رالي حائل الدولي ومهرجان الصحراء الدولي بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ورئيس مجلس التنمية السياحية الذي يحرص دوما نحو كل ما يسهم بتنمية المنطقة ودعم اقتصادياتها وخلق فرص عمل لأبنائها والترحيب والاحتفاء بزوارها ودعى سموه كافة أبناء مناطق المملكة ودول الخليج لزيارة منطقة حائل والاستمتاع بأجوائها وطبيعتها المتميزة والمشاركة في فعاليات المهرجان مثنيا سموه على تعاون مختلف الإدارات الحكومية وعلى جهود القائمين على المهرجان وعلى الرعاة والداعمين سائلا الله للجميع التوفيق والنجاح وأن يجد زوار المنطقة ما يسرهم بعون الله .