تقنية جدة تطلق ٥ مبادرات لتفعيل كيف نكون قدوة

صراحة – نواف العايد :دشن عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي اليوم الثلاثاء خمسة برامج وفعاليات في سياق مشاركة الكلية ضمن ملتقى مكة الثقافي ( كيف نكون قدوة ) والذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة جاء ذلك خلال حفل التدشين الذي حضره وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء اللجان ومتدربي الكلية .

وأكد السريعي بأن هذه المبادرات هي : الاعلام الحديث .. ثقافة الواقع والرؤى المأمولة والتي تستهدف جميع منسوبي الكلية البالغ عددهم اكثر من 6326 متدربا ومدربا واداريا وتهدف الى التعريف ببرامج شبكات التواصل الاجتماعية واهميتها واستخداماتها المختلفة وكذلك التعريف بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وطرق وآليات بناء وتعزيز مفاهيم الانتماء من خلال وسائل الاعلام المختلفة وتجسير الهوة بين شبكات التواصل الاجتماعي وثقافة المجتمع والدور المأمول من شبكات التواصل الاجتماعي في محاربة الفكر الضال .

وأضاف السريعي بأن هذه المبادرة ستتضمن استضافة لكبار المغردين والإعلاميين المهتمين بهذا الجانب لإلقاء محاضرات وورش عمل تفاعلية . اما المبادرة الثانية فهي فعالية بعنوان «صناعة القدوة في المجتمعات » وتهدف الى التحفيز على المشاركة التطوعية في المجتمع والتحول إلى مجتمع مبادر يسعى لتطوير وتقدم بلاده ورفعة شأنها في كافة مناحي الحياة وتتضمن يوم خيري تطوعي ومحاضرات . اما المبادرة الثالثة فهي ورشة عمل لنشر ثقافة العمل الحر “دارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادئ ريادة الأعمال » وتهدف الى تدريب المشاركين على مبادئ ريادة الأعمال وتحفيزهم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتستهدف 500 خريج والمبادرة الرابعة ستكون مسابقة الابتكارات التقنية «حلول ابداعية » وتستهدف جميع متدربي الكلية والمبادرة الخامسة : زيارات متدربي الكلية للمرضى والمنومين بالمستشفيات وتهدف الى تعزيز الاطر الانسانية والاجتماعية التي حث عليها ديننا الحنيف وتكريس القيم السلوكية لدى ابنائنا المتدربين وحثهم على هذا النهج لتكون هذه المفاهيم جزء لا يتجزأ من حياة المتدرب وثقافته .

وقال السريعي ان الكلية تهدف من خلال هذه المبادرات الى تعزيز القيم المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية والتطوع والمثالية وتطوير سلوكيات المتدربين من خلال ممارسة دورهم ليكونوا قدوة في الكلية والبيت مما سيذكي مفهوم الوطنية والانتماء والاخلاق الحميدة ونبذ السلوكيات المقيتة وكذلك حماية ابنائنا من الفكر الضال وتعزيز القيم الثقافية السليمة في وسائل الاعلام الحديث وشبكات التواصل الاجتماعي ، والدور المأمول من شبكات التواصل الاجتماعي في بناء وتعزيز مفاهيم الانتماء الوطني واستثمارها الاستثمار الأفضل من قبل المتدربين في هذا الاتجاه

واهاب السريعي بالمهتمين ووسائل الاعلام التواصل مع الكلية عبر البريد الالكتروني pr@tvtc.gov.sa للمشاركة والمساندة في تعزيز وتفعيل هذه المبادرات.