طائرات الأسد تقصف باسطوانات غاز تجمعاً للاجئين الفلسطينيين بريف درعا

صراحة – واس : قصفت طائرات نظام الأسد باسطوانات غاز تجمعاً للاجئين الفلسطينيين بريف درعا جنوب سوريا مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين .

وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان اليوم أن طائرات نظام الأسد الحربية قصفت بإسطوانات غاز وعدد من قذائف الهاون حي طريق السد الذي يضم تجمعاً للاجئين الفلسطينيين في ريف درعا .

ولفت البيان إلى أن أسطوانة الغاز المتفجرة تعد إحدى أدوات قصف قوات النظام السوري على المناطق السكنية وتسبب سقوط ضحايا وتحدث خراباً في المنازل .

وأشار البيان إلى أن سكان مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين الذي دمر حوالي 80 % من مبانية وحي طريق السد يعانون من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار الذي تفرضه قوات الأسد على المخيم والمناطق المتاخمة لهما كما يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء والاتصالات لفترات زمنية طويلة.