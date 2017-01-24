الجبير: متفائلون بإدارة الرئيس ترامب ونتطلع للعمل الوثيق معه للتعاطي مع التحديات في المنطقة

صراحة – محمد المحسن : عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية في الرياض مؤتمرا صحفيا مع معالي وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جان مارك آيرولت، رحب فيه بمعاليه في زيارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين والتي تأسست عام 1926م، منوها بتطابق الرؤى بين البلدين تجاه العديد من القضايا؛ كالأزمة في سوريا، والأزمة اليمنية، العراق، ولبنان وليبيا، وتدخلات إيران في شؤون دول المنطقة، وثمن معاليه دور فرنسا فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي إجابة على أسئلة الصحفيين حول العلاقات السعودية – الأمريكية، أجاب معاليه بأن ” العلاقات السعودية-الأمريكية علاقة طويلة الأمد، وهي علاقة استراتيجية، ذات جوانب عدة، فتربطنا علاقة قوية جداً منذ عقود في المجال الأمني والعسكري والسياسي والاقتصادي والعلاقات الاستثمارية والعلاقات بين الشعوب، حيث يتواجد ما يعادل نصف المبتعثين والمبتعثات خارج المملكة – والذي بلغ 200 ألف مبتعث ومبتعثة – نصف هذ العدد يدرس في الولايات المتحدة، ولقد كانت تجربتهم هناك رائعة وإيجابية، حيث اكتسبوا مهارات ومعارف ينقلونها لبلدهم في سبيل تعزيز وتطوير بلادنا، وأعتقد أن الشعب الأمريكي قد عبر عن صوته عندما انتخب السيد ترامب رئيساً له، وعلينا أن نحترم إرادة الشعب الأمريكي، ونتطلع للعمل مع إدارة الرئيس ترامب لتعزيز العلاقات الثنائية، والتعامل بإيجابية مع التحديات العديدة التي تواجهها منطقتنا، سواء كنا نتحدث عن سوريا، العراق اليمن ليبيا مكافحة الإرهاب والتعاطي مع القضايا المالية والطاقة، ولقد كانت المواقف التي عبر عنها الرئيس ترامب مواقف نتفق معه عليها اتفاقاً تاماً، فإعادة الحضور الأمريكي على مستوى العالم هو أمر نرحب به نحن وجميع الأمريكيين، وذلك لأن غياب الحضور الأمريكي يخلق فراغاً، وإذا كان هناك فراغاً في النظام الدولي فهو مدعاة لأن تسعى قوى الشر لأن تملأه، عندها سيتحتم علينا جميعاً تكثيف جهودنا لمواجهة قوى الشر هذه وسيكون علينا أن ندفع ثمن ذلك غالياً، لذا فإن حضور الولايات المتحدة في المسرح العالمي لتلعب فيه دوراً إيجابياً هو أمر نرحب به جميعاً .

وأضاف معاليه “لقد صرح الرئيس ترامب بأن من أهدافه دحر داعش ونحن حالنا في ذلك حال جميع الدول المتحضرة في العالم ندعم هذا الهدف، ونتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق هذا الهدف، وتحدث عن احتواء إيران والحد من قدرتها على التسبب بحدوث القلاقل، والحرص على أن تلتزم إيران بكل ما ورد في الاتفاق النوي الذي وقعته، وهو يتطابق تماماً مع موقفنا، ونحن على استعداد للعمل معه في هذا النطاق، كما عبر عن هدفه بإعادة بناء تحالفات تقليدية أو تحالفات مع حلفاء أمريكا التقليديين، وهو أمر نحن كذلك نرحب به. لذا نتطلع للعمل مع إدارة ترامب ونحن إيجابيين تجاه مستقبل العلاقات السعودية الأمريكية ونتطلع- كما قلت—للعمل مع الإدارة الأمريكية، فعندما ننظر للأفراد الذين عينهم الرئيس ترامب أو ر شحهم لمناصب رئيسة في إدارته، سواء كنا نتحدث عن الجنرال جيمس ماتيس لتولي منصب وزير الدفاع، والجنرال كيلي وزيراً للأمن القومي، ودمايك بومبيو مديراً لوكالة الاستخبارات، وريكس تيلرسون وزيراً للخارجية، ويبلور روس وزيراً للتجارة، وستيفن منوتشين وزير الخزانة، جميعهم أفراداً يتميزون بكفاءة عالية وخبرة واسعة ، يمتلكون رؤية واقعية وحكيمة تجاه العالم، ودور الولايات المتحدة فيه”.

وأردف معاليه بالقول :” إننا متفائلون جداً بإدارة الرئيس ترامب ونتطلع للعمل الوثيق مع إدارة ترامب للتعاطي مع التحديات العديدة، ليس على مستوى منطقتنا فحسب، بل على مستوى العالم “.

وختم بالقول :”عندما أتحدث عن نظرتنا الإيجابية تجاه إدارة ترامب، هي لأننا كنا على تواصل مع إدارة ترامب من أجل التباحث في هذه القضايا، فنستشعر بقوة هذه النظرة، فيما يتعلق بالتصريحات التي ذكرتموها حول الجنرال فلين، فالجنرال فلين عرفناه منذ كان في منصبه في مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع والقيادة المركزية، وهو يتمتع بحس وطني عالي، يهمه أمن الولايات المتحدة، وهو رجل يؤمن بالعمل الوثيق مع حلفاء أمريكا بما في ذلك الولايات المتحدة، لذا فإنني أكرر القول بأنني شخصياً أتطلع للعمل مع السيد فلين ومع جميع زملائنا في الإدارة الأمريكية، وليس لدي شك من أن قدرتنا للتغلب على التحديات ستتعزز إذا ما عملنا مع بعضنا البعض بشكل وثيق”.