الرئيسي التنفيذي لشركة الاتصالات السعوديه يزور الامن العام لمناقشة الجوانب الامنيه المشتركه

صراحة – خالد الحسين : التقى معالي مدير الأمن العام الفريق / عثمان بن ناصر المحرج يوم الثلاثاء 26/4/1438هـ الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور/ خالد بن حسين البياري بمقر الأمن العام يرافقه عدد من المسئولين بمجموعة الاتصالات السعودية ، حيث واستهل معالي مدير الامن العام الاجتماع بكلمة ترحيبيه بالضيف ومرافقيه مشيدا بالتعاون القائم بين الأمن العام ومجموعة الاتصالات السعودية قائلا :- ان الامن العام قطع شوط كبيرا في حـوكـمة اجراءاته وتطوير بنيته التحتية التي تتلاءم مع مستجدات التقنية الحديثه معربا عن تقديره للدور الرئيسي والفعال لمجموعة الاتصالات السعودية كشريك استراتيجي للأمن العام , من جانبه عـبر الدكتور البياري عن اعتزاز مجموعة الاتصالات السعودية بالشراكة مع الأمن العام , متطلعًا لزيادة فعاليتها بشكل أكبر وتذليل جميع العقبات والصعوبات التي قد تعترض طريقها ,

مشيدًا بجهود رجال الأمن وأهمية تقديم الخدمة المثلى التي تساعدهم على أداء مهامهم وبمايحقق التكامل المنشود في ظل توجيهات القياده الرشيده. هذا وقد حضر الاجتماع كل من مساعد مدير الامن العام لشئون الامن ومساعد مدير الامن العام للتخطيط والتطوير ومدير الادارة العامة لأنظمة الاتصالات ومدير الادارة العامة للعلاقات والاعلام بالأمن العام ومدير ادارة الشبكات السلكية بالأمن العام – ومن مجموعة الاتصالات السعودية كل من – النائب الاعلى لرئيس وحدة الاعمال بمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور طارق بن محمد عناية ، والاستاذ طارق بن معوض سعيد نائب الرئيس لمبيعات القطاعات الحكومية والشركات بمجموعة الاتصالات ، والاستاذ محمد بن ماجد الدويش مدير عام مبيعات القطاع الحكومي بمجموعة الاتصالات السعودية ، والاستاذ احمد بن شعفي غروي مدير عام الادارة العامة لتجارب الاداء بمجموعة الاتصالات السعودية ، الاستاذ عبدالله بن عبدالرحمن السويلم مدير ادارة مراقبة وقياس تجارب العملاء بمجموعة الاتصالات السعودية .