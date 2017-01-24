الجيش اليمني يؤمن طريق المخا ـ تعز ويمشط أحياء المدينة من بقايا الميليشيا

صراحة – واس : تُواصل وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبغطاء جوي من طيران التحالف العربي، تمشيط مدينة المخا غربي تعز، من بقايا جيوب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم, أن مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أكد أن الجيش تمكن من تأمين طريق المخا – تعز، وقطع الإمدادات القادمة للميليشيا من مديرية موزع، الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

ولفت النظر إلى أن المعارك متواصلة على المدخلين الشرقي والشمالي للمدينة وسط انهيار فلول الميليشيا وفرارها في اتجاه مدينة الحديدة عبر منطقة الخوخة الساحلية وسقوط العشرات منها بين قتيل وجريح.

وأكد المصدر أن الجيش يحاصر بقايا عناصر الميليشيا وسط مدينة المخا، بينما تواصل فرق الجيش الهندسية تفكيك الألغام التي زرعتها الميليشيا قبل انهزامها وفرارها من المواقع التي كانت تتمركز فيها داخل المدينة.