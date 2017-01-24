سفارة المملكة بتركيا تكذب موقع BBC .. وتؤكد “تصريحات السفير عادل على الموقع مفبركة”

صراحة – الرياض: نشرت سفارة المملكة فى تركيا، عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر، بيانًا إعلاميًا حول ما تم تداوله من تصريحات مزعومة للسفير عادل مرداد والمنسوبة إلى موقع (BBC).

وأوضحت السفارة فى البيان أن ما نشر من تصريحات للسفير على موقع (BBC) بشأن العلاقات السعودية التركية والازمة السورية ما هى إلا تصريحات مفبركة.

وأضافت السفارة أن السفير غادر تركيا منذ ثلاثة أسابيع ولم يدلى بأى تصريحات لأى وسيلة إعلامية بما فيها موقع (BBC).

يذكر أن موقع BBC قد زعم فى خبر له منذ ثلاثة ايام أنه اجرى مقابلة مع سفير المملكة بتركيا، كما زعمت أن السفير قد أدلى بتصريحات حول المواقف التركية في المنطقة خاصة ما يتعلق بشؤون سوريا.