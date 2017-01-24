د.السالم يستقبل الأمين العام لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي



صراحة – الرياض : استقبل معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم في مكتبه بالوزارة يوم امس الأمين العام لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص السيد/ كريستوف بيرناسكوني والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأشاد بدعم المملكة ومساندتها لقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية والثنائية في إطار المنظمات الدولية,

حضر الاستقبال عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية .