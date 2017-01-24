مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تدمر 1700 مدرسة باليمن

صراحة -واس : أكد وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملمس أن 1700 مدرسة تم تدميرها خلال الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على مختلف المحافظات اليمنية.

وقال خلال لقاء تعريفي عقد في مدينة عدن اليمنية بين قيادة وزارة التربية والتعليم وممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، لمناقشة الشراكة في تنفيذ خطط القطاعات التربوية في الوزارة للعام الحالي 2017م ” إن البنية التحتية وتوفير الكتاب المدرسي هي من ضمن أوليات الوزارة ضمن توجيهات تم رسمها خلال هذا العام، وأن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة إلى تطوير منهج القراءة، والاتجاه إلى المسارات الحديثة التي ستساهم في تطوير العملية التعليمية في اليمن”.

من جانبه، أوضح مدير مكتب “اليونيسف” بعدن سيف الدين نمر أن المنظمة ستعمل على مناقشة تنفيذ مشاريع خاصة بقطاعي التعليم والصحة، بما يساهم في تخفيف معانة الأطفال والأمهات.

ولفت نمر إلى حرص المنظمة على التعاون مع الوزارة لتنفيذ المشاريع التطويرية الخاصة بالبنية التحتية والمناهج، إضافة إلى تأهيل الكوادر التربوية.