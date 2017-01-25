العواصف والفيضانات تدمر مئات المنازل في بولينيزيا الفرنسية

صراحة – واس : ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء أن أكثر من 800 منزل تعرضت لدمار جزئي أو كلي في بولينيزيا الفرنسية جراء عواصف عاتية وفيضانات في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهادئ.

وقالت السلطات الحكومية إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بينما تضرر أكثر من أربعة آلاف آخرين جراء الطقس السيء، بحسب إذاعة “راديو نيوزيلاند”. وكانت جزيرة تاهيتي الرئيسية هي الأكثر تضررا من الفيضانات وتم إعلان الطوارئ فيها أمس الثلاثاء. وما زال مئات المنازل بدون كهرباء ، وتعرضت خمسة جسور على الأقل للتدمير، بحسب التقرير.

يذكر أن بولينزيا الفرنسية هي مجموعة ما وراء البحار التابعة لفرنسا، وهي عبارة عن خمسة أرخبيلات تقع في جنوب المحيط الهادئ، ويقطنها نحو 280 ألف شخص، ويزورها نحو 180 ألف سائح سنويًا.