مجلس جامعة الطائف يناقش تحديد أعداد القبول للعام القادم

صراحة – الطائف : عقدت جامعة الطائف، أمس، مجلسها الثالث للعام الجامعي 1437/ 1438هـ, برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان, وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة, وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الجامعة بالحوية .

وأوضح أمين مجلس جامعة الطائف الدكتور تركي المنصوري, أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تم الرفع بها للمجلس من عدد من الجهات داخل الجامعة.

وضمّت الموضوعات التي تم مناقشتها طلبات تمديد ابتعاث لبعض المبتعثين من معيدي ومحاضري الجامعة، وكذلك بعض طلبات نقل الخدمات، وإعادة قيد ومنح درجات علمية لبعض طلاب الدراسات العليا .

كما ناقش المجلس موضوع تحديد أعداد القبول وشروطه لطلاب وطالبات الجامعة للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ, بما يتسق مع توجهات خطة وزارة التعليم وخطة (آفاق) .