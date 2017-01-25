إقامة صلاة الاستسقاء في مصليات الأعياد والجوامع بمدينة الرياض وضواحيها

صراحة – الرياض : إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر 1438هـ .. اتخذ فرع الوزارة في منطقة الرياض كافة الإجراءات الفنية والإشرافية والمالية لتهيئة مصليات الأعياد المكشوفة في أحياء مدينة الرياض وضواحيها ، لصيانتها وتنظيفها وتسوية أرضيتها وفرشها بقطع السجاد المستطيل ، وتأمين ما يلزمها من شبكة كهربائية وصوتية ، لتكون مهيأة لاستقبال المصلين لهذه المناسبة المباركة . صرح بذلك فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الناصر ــ المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض . وقال فضيلته : بأن صلاة الاستسقاء ستقام ــ بمشيئة الله ــ في (22) مصلى من المصليات المكشوفة ، إضافة إلى (227) جامعاً من الجوامع الكبيرة بمدينة الرياض وضواحيها ، والتي وافق على إقامة الصــــــلاة فيها صاحب السمو الملكي الأمير فيصـــــــــل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ــ حفظه الله ــ تيسيراً وتسهيلاً على المصلين بمدينة الرياض وضواحيها .. موضحاً أن صلاة الاستسقاء وسط المدينة ستقام ــ بمشيئة الله ــ في جامع الإمام تركي بن عبدالله، بمنطقة قصر الحكم. وبين فضيلته أنه إنفاذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ، ومعالي نائبه لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ، فقد قام فرع الوزارة بمنطقة الرياض باتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز هذه المصليات والجوامع بكل مستلزماتها ؛ لتكون جاهزة لاستقبال المصلين ، وسيكون موعد إقامة صلاة الاستسقاء ــ بمشيئة الله ــ في تمام الساعة السادسة وخمسة وخمسون دقيقة صباحاً حسب تقويم أم القرى . وختم المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض حديثه بالدعاء بأن يستجيب الله بنزول الغيث ، ويجعل مع نزوله الخير والبركة إنه سميع مجيب ، وأن يديم على هذا الوطن الغالي الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ــ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ــ حفظه الله ــ ، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ يحفظه الله .