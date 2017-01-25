التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> جمرك البطحاء يحبط محاولة تهريب أكثر من 50 ألف علبة “بيرة بالكحول”
25 يناير, 2017   2599

جمرك البطحاء يحبط محاولة تهريب أكثر من 50 ألف علبة “بيرة بالكحول”

IMG_1167

 

صراحة-الرياض:تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من علب “بيرة بالكحول” بلغت (50.400) خمسون ألف وأربعمائة علبة عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وتفصيلاً قال عبدالرحمن المحنّا مدير عام جمرك البطحاء: وردت للجمرك إرسالية بضائع عبارة عن “مضرب حشرات كهربائي” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة للجمرك، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من عُلب البيرة بالكحول مُخبأة ضمن الإرسالية بحيث تم وضع هذه الممنوعات في منتصف الحمولة في حين تم وضع كراتين “مضرب الحشرات الكهربائي” في مقدمة الحمولة وآخرها وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي. وبيّن المحنّا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وأضاف مدير عام جمرك البطحاء أن هذا النجاح الذي حققه منسوبي الجمرك يُعد امتدادًا للنجاحات المتواصلة التي يحققها كافة منسوبي الجمارك عبر جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية وذلك في سبيل مكافحة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA