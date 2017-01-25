جمرك البطحاء يحبط محاولة تهريب أكثر من 50 ألف علبة “بيرة بالكحول”

صراحة-الرياض:تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من علب “بيرة بالكحول” بلغت (50.400) خمسون ألف وأربعمائة علبة عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.



وتفصيلاً قال عبدالرحمن المحنّا مدير عام جمرك البطحاء: وردت للجمرك إرسالية بضائع عبارة عن “مضرب حشرات كهربائي” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة للجمرك، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من عُلب البيرة بالكحول مُخبأة ضمن الإرسالية بحيث تم وضع هذه الممنوعات في منتصف الحمولة في حين تم وضع كراتين “مضرب الحشرات الكهربائي” في مقدمة الحمولة وآخرها وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي. وبيّن المحنّا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.