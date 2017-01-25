أمانة الشرقية تخصص قطعة أرض لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة في قرية العليا

صراحة-الدمام:خصصت أمانة المنطقة الشرقية قطعة الأرض، في المخطط المعتمد رقم (10/84), ببلدة الشيط بمحافظة قرية العليا بالمنطقة الشرقية, لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية , بمساحة إجمالية تبلغ (5546) متر مربع .

ويأتي قرار تخصيص الموقع المشار إليه استكمالاً لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة، وحرص أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات, وذلك حرصاً من الأمانة على توفير وإيجاد جميع المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين في المناطق السكنية.

وقد أبلغت الجهة المعنية لتفعيل القرار إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء, فيما باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهات بالمنطقة الشرقية.