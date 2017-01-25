أمانة جدة تحبط تعديات على الأراضي الحكومية

صراحة-جدة:ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الاراضي الحكومية و إنفاذاً لتوجيهات معالي أ.د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة للمحافظة على الأراضي والمرافق الحكومية من التعديات, تمكنت بلدية طيبة الفرعية من إحباط تعديات على أراضي حكومية في عدة مواقع تابعة لنطاق بلدية طيبة الفرعية شمال شرق محافظة جدة.

وأوضح المهندس بدر المحمدي رئيس بلدية طيبة الفرعية بأن البلدية وبمشاركة الجهات المعنية قامت بازالة تعديات على (10) مواقع بمخطط منح طيبة (161 / ج / س ) منها 4 مواقع داخل القرية و 6 احواش حديثة خارج القرية وجميعها متداخلة مع المخطط بمساحة تقدر بنحو 15000 متر مربع.

مضيفا بانه تم ايضا إزالة تعديات في منطقة الوليد والتي كانت عبارة عن ( 15) حوشاً وهناجر على بمساحة تقدر بنحو 40.000 متر مربع .

وتشكر أمانة محافظة جدة سكان جدة على مساهمتهم في الحد من التعديات على الاراضي الحكومية، بالتبليغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية “عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.