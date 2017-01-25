بلدية عريعرة تنفذ مشاريع تنموية وخدمية بأكثر من 9.5 مليون ريال

صراحة-الشرقية:كشفت بلدية عريعرة عن حزمة من المشاريع التنموية والخدمية التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة القادمة، والتي تبلغ كلفتها أكثر من 9,5 مليون ريال.

وأوضح رئيس بلدية عريعرة المهندس بادي بن فهيد القحطاني، أن بلدية عريعرة تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية والتي تلبي احتياجات أهالي عريعرة، لافتا إلى أن المشاريع تتضمن: استكمال مشروع ساحة الاحتفالات، ومشروع إنشاء اسواق شعبية، ومشروع المسلخ، ومشروع سفلتة وأرصفة بعريعرة والقرى التابعة لها، إضافة إلى مشروع استكمال مشروع ساحات وممرات مشاة.

وأكد أن هذه المشاريع تعكس مدى حرص حكومتنا الرشيدة على تخصيص موازنات كبيرة للأمانة لتنفيذ مشاريع تنموية لخدمة المواطن والمقيم، مشددا على أن هذه المشاريع ستتواصل خلال الفترة القادمة بتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والتي سيكون لها الأثر الواضح بعد الانتهاء منها في تهيئة البنى التحتية.