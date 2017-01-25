إتلاف أكثر من 3000 كيلو غرام من العسل في مستودع مخالف بمكة المكرمة

صراحة-مكةالمكرمة:تمكن مراقبي بلدية المعابدة الفرعية بالعاصمة المقدسة من ضبط مستودع مخالف للمواد الغذائية المخزنة بطرق عشوائية وتم إغلاقه ومصادرة محتوياته.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس خالد بن أحمد بصفر, أنه من خلال الحملات الأسبوعية في نطاق بلدية المعابدة, تم الاشتباه في أحد المواقع, وبالدخول للموقع, اتضح بأنه مستودع عشوائي لتخزين العسل وهو غير مرخص ويفتقر لأدني الاشتراطات الصحية ولا تتوفر به شروط التخزين .

وأفاد رئيس البلدية, أنه تم ضبط بالمستودع كميات كبيرة تفوق “3000 ” كيلو غرام من العسل مختلف الأنواع منها غذاء ملكات النحل وعسل أبيض وجميعها منتهية الصلاحية, وتم تعبئتها بطريقة غير صحية, ووضع ملصقات عليها لتوزيعها على الأسواق المحلية.

وأكد المهندس بصفر, أنه تم مصادرة جميع الكميات الموجودة ومخاطبة مندوبي وزاره التجارة والإدارة العامة للمتابعة بالأمانة, لعمل المحاضر اللازمة وإتلاف جميع الكميات والتحفظ على الموقع، ومخاطبة جميع البلديات الفرعية لسحب جميع الكميات الموجودة بالسوق .

يشار إلى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.