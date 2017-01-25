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25 يناير, 2017   2668

اجتماع عدد من رؤساء اللجان المتخصصة في الشورى برئيس القسم السياسي في السفارة الأمريكية

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صراحة-الرياض:اجتمع عدد من رؤساء اللجان المتخصصة في مجلس الشورى بمقر المجلس بالرياض اليوم ، مع المستشار الخاص للشؤون السياسية ورئيس القسم السياسي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون غودفري .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.
كما تم بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونغرس الأمريكي، وتفعيل الزيارات المتبادلة بين المجلس والكونغرس بما يسهم في دعم مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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