اجتماع عدد من رؤساء اللجان المتخصصة في الشورى برئيس القسم السياسي في السفارة الأمريكية

صراحة-الرياض:اجتمع عدد من رؤساء اللجان المتخصصة في مجلس الشورى بمقر المجلس بالرياض اليوم ، مع المستشار الخاص للشؤون السياسية ورئيس القسم السياسي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون غودفري .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

كما تم بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونغرس الأمريكي، وتفعيل الزيارات المتبادلة بين المجلس والكونغرس بما يسهم في دعم مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.