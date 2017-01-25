أهالي ” الحضن ” بنجران يبادرون بترميم مبانيهم التراثية

صراحة-الرياض:قام عددٌ من أهالي قرية “الحضن” بمنطقة نجران بترميم مبانيهم التراثية، وذلك حرصًا منهم للحفاظ على مباني التراث العمراني العريق للمنطقة، واطلاع الأجيال القادمة على هذا الإرث التاريخي الأصيل .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صالح بن محمد آل مريح، أن أصحاب تلك البيوت الطينية يقومون بعمليات ترميم وتجديد وتهيئه لعدد من القصور والبيوت الطينية, بهدف الحفاظ على التراث المحلي, تماشياً مع جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى الحفاظ على التراث الوطني للمملكة، مقدمًا شكره لمُلاك القصور التراثية والبيوت الطينية بمنطقة نجران على هذه المبادرة الوطنية المُقدرة من الجميع، ومتمنيًا أن تكون هذه المبادرة دافعاً للآخرين ممَّن لديهم قصور وبيوت طينية للبدء في ترميمها أسوة بمن سبقوهم من المواطنين في المنطقة حفاظاً على هذا التراث الوطني.