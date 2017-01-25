أمانة نجران تغلق مستودعًا مخالفًا لتخزين المياه وتضبط 8 شاحنات مخالفة

صراحة-نجران:أغلقت أمانة منطقة نجران خلال الجولة الميدانية التي قامت بها فرق الرقابة الشاملة، أمس، مستودعًا لتخزين المياه مخالفًا للاشتراطات الصحية، كما تم ضبط عدد 8 شاحنات غير مجهزة بالمواصفات المطلوبة في نقل المياه.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة المهندس هادي آل قريع، أن الفرق الرقابية ضبطت مستودعًا لوكيل إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المياه الصحية, مخالف للاشتراطات الصحية ويمارس النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

وأبان آل قريع أنه تم ضبط ثمان شاحنات غير مجهزة بالمواصفات المطلوبة الخاصة بالنقل والتخزين وذلك أثناء توقفها أمام المستودع تحت أشعة الشمس محملة بكميات كبيرة من المياه، حيث تم حجز كامل الكمية, وأخذ عينات منها لفحصها والتأكد من سلامتها، كما جرى إغلاق المستودع وإلزام صاحبه بتوفير جميع الاشتراطات الصحية في المنشأة وتوفير وسائل نقل مجهزة ومخصصة لنقل المياه.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل من جانبه، أن ذلك يأتي في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها الأمانة لتقديم أفضل الخدمات، داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم الطوارئ 940.