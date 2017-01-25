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25 يناير, 2017   2001

أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من 9 آلاف تصريح لمشروعات وتنفيذ الخدمات بالمنطقة

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صراحة-الرياض:أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة (9644) تصريحًا لتنفيذ المشروعات وأعمال تنفيذ الخدمات بمختلف مجالاتها من تشغيل وصيانة الإنارة, ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار, والمياه والصرف الصحي, والكهرباء, والاتصالات وغيرها من الأعمال الخدمية خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح وكيل الأمين للمشاريع المهندس عدنان بن أحمد السيد, أن مكتب تنسيق المشاريع يخضع تلك التصاريح لأعمال رقابة متواصلة, مشيراً إلى أنه تم رصد (1081) مخالفة تمحورت حول وسائل السلامة وتجاوز المقاول المدة الزمنية لتنفيذ الخدمة، وقد تم تطبيق الأنظمة على الجهات المخالفة وفقاً للوائح والتعليمات المتبعة في هذا الخصوص

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