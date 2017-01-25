رئيس وأعضاء غرفة نجران يزورون محافظة شرورة ويلتقون بعدد من رجال الأعمال

صراحة-نجران:زار رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران محيميد بن صالح آل شرمة, وعدد من أعضاء الغرفة أمس, محافظة شرورة، والتقوا خلالها بمحافظ المحافظة إبراهيم بن عاطف الشهري, وعددٌ من رجال الأعمال بالمحافظة، وذلك لتفعيل دور الحركة التجارية والاستثمارية ورفع مستوى الخدمة في القطاع الخاص بجميع مجالاته.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع, منها التحديات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال في القطاع الخاص وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لتسهيل أعمالهم التجارية، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين من خارج المنطقة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وتسهيل الإجراءات المتبعة في إنهاء المعاملات .

وقام رئيس الغرفة والأعضاء بجولة على منفذ الوديعة الحدودي الرابط بين المملكة واليمن الشقيق، وذلك لتفعيل وتنشيط الدور التجاري البري, حيث التقوا خلالها بمدير عام جمرك منفذ الوديعة ، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المطالب والنقاط التي تواجه رجال الأعمال العاملين في قطاع النقل البري وكان من أبرزها مناقشة تسهيل حركة البضائع القابلة للتلف مثل الاسماك وغيرها في إعطائها الاولوية في المعاينة والفسح والدخول .