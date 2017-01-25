بدء تفعيل التأمين الصحي في مستشفى وادي الدواسر العام

صراحة-الرياض:أعلن مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، بدء تفعيل التأمين الصحي لحاملي بطاقات التأمين المعتمدة من قِبل وزارة الصحة دون تحمل أي أعباء مالية، وذلك بعد اعتماده في مستشفى المحافظة.

جاء ذلك بعد توجيهات سعادة مدير عام الشؤون الصحية الدكتور ناصر الدوسري ومتابعة مدير إدارة الموارد الذاتية الأستاذ يوسف الزهراني، استعداداً لوضع البنية الأساسية لتطبيق التأمين الصحي ومتابعة تنفيذه في مستشفى محافظة وادي الدواسر.

وأوضح، مدير إدارة المواد الذاتية بالمستشفى العام “حماد آل مصيلح، أنه بإمكان حاملي بطاقات التأمين الصحي تلقي العلاج دون تحمل أي أعباء مالية، والذي يهدف لإيجاد خدمات صحية متكاملة للمستفيدين من خدمات شركات التأمين الصحي.

وأشار “آل مصيلح” إلى الشركات المسموح بها بالمستشفى هي شركات بوبا العربية للتأمين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين شركة وفاء للتأمين التعاوني شركة التأمين العربية التعاونية والشركة العربية السعودية “سايكو” وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين، والشركة الأهلية للتأمين التعاون وشركة اتحاد الخليج، وشركة عناية السعودية للتأمين وشركة سوليدرتي للتأمين. والراجحي تكافل للتأمين.