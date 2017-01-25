النفط يتراجع مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

صراحة-وكالات:تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعدما عززت زيادة في المخزونات الأمريكية توقعات بأن زيادة إنتاج النفط الصخري في العام الحالي ستحد من تأثير خفض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من كبار المصدرين.

وبحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 40 سنتا إلى 55.04 دولار للبرميل كما تراجع الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة 40 سنتا إلى 52.78 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات المخزونات الأسبوعية في معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين والديزل انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة بالحكومة الأمريكية بياناتها في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش ويترقب التجار لمعرفة ما إذا كانت الأرقام الرسمية ستؤكد الأرقام المعلنة في القطاع.

وتلقت أسعار النفط دعما في الأسابيع الماضية بفضل خطط أوبك وغيرها من المنتجين لخفض الإنتاج.

وقال وزراء نفط يوم الأحد إنه تم بالفعل خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا من 1.8 مليون برميل يوميا اتفق عليها كبار منتجي النفط اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني حيث يسعى المنتجون لخفض تخمة المعروض النفطي